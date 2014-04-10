Росії не вигідно переводити Україну на передоплату за газ - експерт

Росії не вигідно вводити авансові платежі за природний газ, що імпортується Україною, оскільки це призвело б до зупинки закачування газу, що може ударити по російському бюджету, половина якого наповнюється за рахунок доходів експорту газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова громадської організації «Комітет енергетичної незалежності України» Іван Надєїн.

«Це (припинення закачування російського газу – УНІАН) чинить вплив на економічні показники «Газпрому», і його акції вже падають», - сказав експерт.

За його словами, російська економіка дуже залежить від експорту нафти і газу, оскільки на нього припадає близько 50% доходів бюджету.

«Уряд Росії не ухвалив рішення про повну передоплату, тому що вони розуміють свої ризики, і це в першу чергу було одним із стимулів, чому вони цього не зробили, а тільки погрозили», - сказав Надєїн.

Позиція України щодо зупинення закачування російського газу має позитивний сигнал у сьогоднішній непростій газовій агресії, яку зазнає держава.

За його словами, позиція Європи про наміри до 2020 року скоротити купівлю російського газу до 45 млрд куб. м призвела до зниження акцій російського газового монополіста на 30% за останні 2 роки.

Крім того, погрози обмежити поставки природного газу на територію України і Європи передбачають чималі збитки для «Газпрому».

«Газпром» може втрачати 100 млн дол. щоденно у разі зупинці поставок газу на західному напрямку», - відзначив Надєїн.

При цьому він підкреслив, що сьогодні Росія сильно залежить від поставок газу до Європи, оскільки у неї немає домовленостей про експорт газу до країн Сходу.

Крім того Надєїн сказав, що запаси природного газу у підземних сховищах України у розмірі 7 млрд куб. м хоча і невеликі, але на кілька місяців кризового періоду цього буде досить. При цьому необхідно в терміновому порядку розвивати реверсні поставки газу з Європи.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня уряд Російської Федерації у зв'язку з односторонньою денонсацією угод з Україною по Чорноморському флоту, зокрема харківських угод, скасував пільговий митний збір на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів - до 485 дол. за тисячу кубометрів.

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9 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що Україна припинила закачування російського газу до своїх підземних сховищ, оскільки українську сторону не задовольняє той рівень ціни на газ, який встановлено "Газпромом" з 1 квітня, і Україна вестиме переговори з російською стороною про повернення старої ціни, яка діяла в першому кварталі 2014 року.