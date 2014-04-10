Путін написав лист Європі про критичну ситуацію з боргом Києва за газ

Президент Росії Володимир Путін у листі до європейських лідерів у зв'язку з проблемою боргу України за газ висловив крайню стурбованість ситуацією і запропонував прийняти екстрені заходи для врегулювання проблеми, повідомив РІА Новини прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

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"Дійсно, дипломатичними каналами такий лист за підписом Путіна сьогодні було передано главам держав Східної та Західної Європи. Копію послання відправили у Брюссель", - сказав Пєсков.

"Путін висловлює крайню стурбованість у зв'язку з критичною ситуацією, яка складається навколо української заборгованості, у зв'язку з поставками російського газу", - повідомив він.

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Прес-секретар президента ствердно відповів на питання, чи містяться в документі якісь пропозиції щодо врегулювання ситуації. "Так, але ми поки не розкриваємо їх суть", - сказав він.

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"Пропозиції спрямовані на те, щоб вжити екстрених заходів, оскільки ситуація не терпить зволікання", - заявив Пєсков.