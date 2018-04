Словаччина почала підготовку до реверсу газу в Україну

Словаччина готова до реверсних поставок газу в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник прем'єр-міністра, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив на 7-му Київському безпековому форумі «Безпека на лінії розриву» (On the Fault Line: to be Secure In - Between), що проходить сьогодні у Києві.

“Ми вже почали технічну підготовку до реверсу. Отже, немає підстав для звинувачень”, - сказав він.

Лайчак також повідомив, що після безпекового форуму зустрічатиметься з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком та міністром енергетики Юрієм Проданом, й на зустрічі обговорюватимуть питання поставок газу.

Він зазначив, що з грудня минулого року конкретних прямих контактів між українським і словацьким урядом не було, і вони поновлюються зараз.

“Ми готові, уряд готовий, потік готовий. Я хочу запросити Продана до Братислави, наші оператори наступного тижня будуть зустрічатися”, - додав Лайчак.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Продан повідомив, що зі Словаччини Україна може одержати близько 10 млрд кубометрів.

8 квітня Продан заявив, що Словаччина через домовленості з російською компанією "Газпром" не може повною мірою здійснити реверсні поставки газу в Україну.

"Польща й Угорщина відкриті для реверсу. Ми приділили увагу Словаччині. Зустріч зі словацькими представниками показала, що тут питання не технічне, а більше зав'язане на домовленості з "Газпромом". Нам було заявлено, що існуючі договори не дозволяють у повній мірі здійснити реверс", - сказав Продан.

Раніше Україна одержувала газ також у реверсивному режимі з Польщі і Угорщини, і планувала підписати угоду про поставки газу із Словаччини до кінця грудня 2013 року.