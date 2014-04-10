Депутати до 1 вересня відтермінували введення ПДВ на імпорт газу

Верховна Рада України до 1 вересня відстрочила введення податку на додану вартість на операції з імпорту газу для всіх компаній, крім Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Про це йдеться в законі про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства (№4645), ухваленому сьогодні.

Під час обговорення цієї норми при розгляді проекту закону прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відзначав, що таке відстрочення необхідне для інвентаризації газових контрактів і визначення, чи є для України можливість імпортувати газ за ціною нижче за ту, за якою імпортує газ НАК «Нафтогаз України».

«Нам потрібна така норма, щоб зрозуміти, чи є інші контракти за ціною нижче, ніж імпортує «Нафтогаз». Якщо такі контракти є і ціни є, то ми і далі продовжимо відстрочення щодо введення ПДВ. А якщо таких контактів немає, то норма набуде чинності», - сказав Яценюк.

При цьому він відзначив, що «Нафтогаз України» у будь-якому разі буде звільнений від цієї норми, тому що фінансовий стан компанії критично складний. «Зобов'язання НАК «Нафтогаз України» - близько 85 млрд грн, і не я ці борги накопичував. Сьогодні в підземних сховищах 7,2 млрд кубометрів газу, а треба більш як 20 – і не я цей газ крав. Але виключити ПДВ – це єдиний спосіб (не довести компанію до банкрутства - УНІАН)», - сказав глава уряду.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан підтверджував, що Кабмін планував повернутися до обкладення операцій з імпорту газу податком на додану вартість, скасованим у січні цього року.