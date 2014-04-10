Американці виділять $13,5 млн на підвищення енергоефективності в Україні

В Україні розпочалася реалізація проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Муніципальна енергетична реформа» загальною вартістю 13,5 млн дол., в рамках якого USAID допоможе 17 українським містам у проведенні енергетичної реформи та підвищенні енергоефективності.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідними меморандумами про співпрацю обмінялися представники USAID та міст-учасників проекту під час його презентації в Києві.

Водночас, присутній на презентації віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман заявив, що допомога USAID дозволить підвищити енергоефективність країни і, відповідно, скоротити споживання газу.

«Сьогодні 17 муніципалітетів включилися в процес реформ... Ми повинні все зробити для того, щоб ми могли виробляти енергію з відновлюваних джерел, забезпечити ефективне використання енергії на всіх етапах споживання», - заявив Гройсман, зазначивши, що такі реформи дозволять Україні зменшити залежність від російського газу.

Він також зазначив, що в рамках проекту USAID, кожен з міст-учасників проекту отримає чіткий план дій з енергозбереження та допомога в залученні недорогих кредитних ресурсів для реалізації проектів з підвищення енергоефективності.

У свою чергу, під час презентації проекту «Муніципальна енергетична реформа», його керівник Біл Такер поінформував, що проект розрахований на 4 роки. За словами Такера, за час його реалізації USAID спільно з містами-учасниками розраховує залучити близько 200 млн дол. для реалізації проектів у сфері енергетичного комплексу міст. Передбачається, що реалізація даних проектів дозволить скоротити споживання газу на 270 млн куб. м.

«І якщо ми будемо успішними в цьому проекті, то залучимо додаткові кошти та інші українські міста для участі в ньому», - додав Такер.

Довідка УНІАН. Відбір міст до участі у проекті «Муніципальна енергетична реформа» Агентства США з міжнародного розвитку розпочався ще на початку поточного року. Раніше повідомлялося, що для участі в проекті приймалися заявки від міст - потенційних учасників, з яких повинні були відібрати 15 міст з населенням від 100 тис. до 1 млн осіб. Проте в кінцевому підсумку для участі в проекті були відібрані 17 українських міст: Київ, Вінниця, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Краматорськ, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Павлоград, Рівне, Суми, Тернопіль, Херсон, Хмельницький і Чернігів.