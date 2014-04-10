Рада удосконалила систему розрахунків за енергоносії

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення розрахунків за енергоносії) (реєстраційний номер 4644-д).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 230 із 268 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено надати право Нацкомпослуг встановлювати тарифи на теплову енергію з урахуванням послуг з опалення, що виключить процедуру двоетапного затвердження тарифів для споживачів; запровадити зарахування коштів, що вносяться за теплову енергію (для виробництва якої використовується природний газ, що постачається гарантованим постачальником), на поточні рахунки із спеціальним режимом використання теплопостачальних та теплогенеруючих організацій для проведення розрахунків за використаний природний газ.

Відповідно до закону, договір на надання житлово-комунальних послуг (крім послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)) у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповноваженою ним особою. У разі якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори на надання житлово-комунальних послуг (крім послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)) з іншим виконавцем.

Також передбачено, що договір на надання послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та виконавцями цих послуг.

В законі визначено порядок розрахунків за теплову енергію, для виробництва якої використовується природний газ, що постачається гарантованим постачальником.

