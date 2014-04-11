МЗС Угорщини заявив про готовність країни до реверсу газу в Україну
Міністр закордонних справ Угорщини Янош Мартоньї заявив, що країна готова постачати природний газ в сусідню Україну
Таку заяву, як зазначає агентство, голова угорського МЗС зробив після зустрічі із заступником глави МЗС України Данилом Лубківським в Будапешті, пише РИА Новости.
За словами Мартоньї, все необхідне устаткування для початку реверсних поставок готове до використання.
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Раніше в четвер про початок технічної підготовки до реверсним поставкам газу на Україну заявив глава МЗС Словаччини. Україна закуповує газ в Європі з листопада 2012 року - через Польщу, за угодою з німецькою RWE.
Угорський оператор газопроводів Foldgazszallitas (FGSZ Zrt.) раніше заявив, що готовий прокачувати до 6 мільярдів кубометрів газу для України за наявності вільних потужностей та чинного контракту.