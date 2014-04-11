Переговори України і Словаччини щодо газу відбудуться наступного тижня

"Досягнуто домовленості про проведення переговорів щодо реверсних поставок газу (в Україну) наступного тижня. Словацька сторона запросить на переговори представників Європейської комісії", - повідомили агентству TASR в прес-службі словацького МЗС, пише РИА Новости.

"Згідно з досягнутими домовленостями, енергетичні відомства України та Словаччини проведуть термінові консультації та здійснять спільну технічну оцінку наявних потужностей з транспортування газу", - повідомляє зі свого боку прес-служба кабміну України за підсумками зустрічі прем'єра Арсенія Яценюка з главою МЗС Словаччини віце-прем'єром Мирославом Лайчаком в четвер.

У Братиславі нагадали, що переговори з Україною "повинні бути прозорими", а прийняті рішення щодо реверсу газу "повинні відповідати європейському законодавству і міжнародним зобов'язанням Словацької республіки".

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Росія скасувала раніше надані Україні знижки на газ, ціна на який з квітня зросла до 485 доларів за тисячу кубометрів. За словами глави Міненерго України Юрія Продана, його країні в 2014 році достатньо буде імпортувати лише 15 мільярдів кубів російського газу.

Україна з листопада 2012 року купує газ у Європі - через Польщу, за угодою з німецькою RWE.

Наприкінці березня 2013 року почалися поставки через Угорщину. Київ намагається домовитися про реверс і через Словаччину, яка заявила про початок технічної підготовки до реверсних поставок в Україну.











