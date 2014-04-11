Європа хоче знизити імпорт російського газу на 25%

За розрахунками Рейтер, заходи, які готує ЄС, допоможуть Європі знизити імпорт газу з Росії на 45 мільярдів кубометрів до 2020 року, що в грошовому вираженні становить $18 мільярдів у рік.

З 2010 року частка російського газу на європейському ринку зросла на 10 відсоткових пунктів приблизно до 33%, і до початку подій в Україні аналітики очікували, що ця частка збережеться в найближчі роки. Однак після анексії Криму європейські політики провели ряд надзвичайних нарад, присвячених енергетичної безпеки.

"Ми всерйоз мають намір знизити нашу енергозалежність", - заявив голова Європейської ради Герман Ван Ромпей.

Найактивніше в цьому напрямку працюють найбільші європейські клієнти «Газпрому» - Німеччина та Італія, а також Польща. Німеччина, яка споживає понад 80 мільярдів кубометрів газу в рік, закуповує близько третини цього обсягу в РФ, стабільно збільшуючи імпорт протягом останніх 20 років.

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У найближчі роки Німеччина має намір підвищити використання альтернативних джерел енергії та енергоефективність. Після катастрофи на АЕС в Японії в 2011 році Німеччина вирішила до 2022 року зупинити всі власні ядерні реактори загальною потужністю 19 гігават, заповнивши їх за рахунок електростанцій, що працюють на вугіллі та енергії вітру. До 2015 року країна планує лише незначно збільшити потужності, що працюють на газі, але з урахуванням закриття кількох старих електростанцій споживання газу знизиться.

Подібні заходи планує й Італія, що споживає щорічно понад 70 мільярдів кубометрів газу і займає друге місце за закупівлями серед європейських клієнтів " Газпрому". Рим вважає, що протистояння з Москвою через Україну ставить під сумнів будівництво газопроводу Південний потік, який розрахований на поставки російського газу в Італію в обхід України.

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"Розвиток кризи в Україні може нести ризики для будівництва Південного потоку", - сказала міністр промисловості Федеріка Гіді. Таку ж думку висловив глава італійської нафтової компанії Eni Паоло Скароні.

За словами Гіді, уряд планує скоротити споживання електроенергії в країні на 20% до 2020 року, прибрати бюрократичні бар'єри для розширення потужностей з приймання скрапленого газу (СПГ) і завершити будівництво Трансадріатичного газопроводу для отримання газу з Азербайджану. Крім цього, Італія хоче спростити видачу дозволів на пошук нафти і газу в країні, щоб залучити інвесторів.

За словами аналітиків, до кінця десятиліття Європа зможе отримувати більше СПГ.

"Зараз по всьому світу будуються підприємства зі зріджування газу сукупною потужністю близько 150 мільярдів кубометрів, і ми вважаємо, що незадоволеного попиту за межами Європи недостатньо. Це означає, що великий обсяг СПГ з Атлантики і Близького Сходу, який зараз йде в Азію, згодом прийде в Європу", - сказав старший аналітик Wood Mackenzie Массімо Ді-Одоардо.

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Польща розраховує до січня майбутнього року запустити термінал для імпорту СПГ пропускною здатністю 5 мільярдів кубометрів на рік для отримання палива з Катару, а пізніше зі США і Канади. З 2009 року, коли Росія постачала понад 91% споживаного газу в Польщі, країна подвоїла пропускну здатність газопроводу, що зв'язує її з Німеччиною, і побудувала газопровід до Чехії. Зараз імпорт з Росії становить приблизно дві третини річного споживання Польщі в обсязі 15 мільярдів кубометрів.



Варшава прийняла закон, який стимулює інвестиції в пошук сланцевого газу, і планує підвищити використання власного вугілля, повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск.

Всі прибалтійські країни, а також Фінляндія, що практично повністю залежать від російського газу, прагнуть найближчим часом почати імпорт СПГ, для чого планують будувати термінали.