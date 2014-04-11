Обвал на ринку нафти триває на тлі ситуації в Лівії

На світових торгах у п'ятницю, 11 квітня, ціни на нафту знижуються на тлі відновлення постачань з Лівії, але напружені відносини Росії із Заходом через Україну підтримують котирування.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $0,27 - до $107,19 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,33, до $103,07 за барель. За тиждень Brent подорожчає приблизно на 0,5 відсотка, а WTI - на 2 відсотка, передає Reuters.

Як вважають аналітики, ринок нафти буде знижуватися, тому що видобуток буде рости швидше попиту. Інвестори стежать за ситуацією в Україні, але ймовірність зростання цін сьогодні здається низькою. Американський еталон зустріне сильний опір на позначці $105 за барель і може знизитися до $100, а рівень опору для Brent - $108,50, з якого ціна може впасти до $105.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у четвер знизила прогноз попиту на нафту, зберігши прогноз зростання світового споживання в 2014 році.

Національна нафтова корпорація Лівії зняла форс-мажор з порту Харига на сході країни, так як уряд домовився з повстанцями про відновлення роботи двох портів, які вони займали кілька місяців. Повстанці продовжують контролювати два найбільших порти Лівії і найбільший у країні НПЗ.

У зв'язку з очікуваннями відновлення експорту з Лівії зростання цін на Brent буде обмежений, вважають аналітики.