Прем'єр-міністр Словаччини висунув умови для реверсу газу до України

Словаччина, яка має найбільші технічні можливості для поставок газу з Європи в Україну, хоче отримати фінансові гарантії Європейського Союзу для початку таких поставок через неплатоспроможність українського уряду.



Про це повідомляє РАР із посиланням на заяву словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

"Очевидно, що Україна не може оплачувати свої рахунки. Лише третя сторона, така як Європейський Союз і Європейська комісія, може гарантувати, що Словаччина отримає оплату, якщо допоможе Україні", - сказав він журналістам у Братиславі.

Фіцо запевнив, що Словаччина хоче допомогти Україні, "але водночас повинна шукати технічне рішення, яке б не порушило її власного договору" з російським «Газпромом».

Він зазначив, що словацький уряд також хоче проведення чотиристоронніх переговорів у цій справі за участю представників ЄС, Росії та України.

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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня заступник глави словацького уряду й глава МЗС Мирослав Лайчак заявив, що Словаччина почала "технічну підготовку" для реверсних поставок газу з Європи в Україну.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан заявляв про плани транспортувати через Словаччину до 10 млрд кубометрів газу, але відзначав проблеми з налагодженням цих поставокчерез домовленості словацької сторони з "Газпромом".

Україна, яка минулого року вже купувала газ у європейських постачальників і транспортувала його через Польщу та Угорщину, знову повернулася до цієї ідеї через підвищення з 2 кварталу цього року ціни на російський газ до 485 дол. із 268,5 дол. за тисячу кубометрів.

Продан сказав, що Україна вже отримала підтвердження від Угорщини й Польщі про можливість транспортування з Європи для українських споживачів 20 млн кубометрів газу щодоби, або понад 7 млрд доларів на рік, і сподівається на відкриття найближчим часом маршруту через Словаччину.