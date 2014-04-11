Прем'єр-міністр Словаччини висунув умови для реверсу газу до України
Словаччина для поставок газу до України хоче фінансових гарантій та переговорів за участю "Газпрому"
Словаччина, яка має найбільші технічні можливості для поставок газу з Європи в Україну, хоче отримати фінансові гарантії Європейського Союзу для початку таких поставок через неплатоспроможність українського уряду.
Про це повідомляє РАР із посиланням на заяву словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.
"Очевидно, що Україна не може оплачувати свої рахунки. Лише третя сторона, така як Європейський Союз і Європейська комісія, може гарантувати, що Словаччина отримає оплату, якщо допоможе Україні", - сказав він журналістам у Братиславі.
Фіцо запевнив, що Словаччина хоче допомогти Україні, "але водночас повинна шукати технічне рішення, яке б не порушило її власного договору" з російським «Газпромом».
Він зазначив, що словацький уряд також хоче проведення чотиристоронніх переговорів у цій справі за участю представників ЄС, Росії та України.
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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня заступник глави словацького уряду й глава МЗС Мирослав Лайчак заявив, що Словаччина почала "технічну підготовку" для реверсних поставок газу з Європи в Україну.
Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан заявляв про плани транспортувати через Словаччину до 10 млрд кубометрів газу, але відзначав проблеми з налагодженням цих поставокчерез домовленості словацької сторони з "Газпромом".
Україна, яка минулого року вже купувала газ у європейських постачальників і транспортувала його через Польщу та Угорщину, знову повернулася до цієї ідеї через підвищення з 2 кварталу цього року ціни на російський газ до 485 дол. із 268,5 дол. за тисячу кубометрів.
Продан сказав, що Україна вже отримала підтвердження від Угорщини й Польщі про можливість транспортування з Європи для українських споживачів 20 млн кубометрів газу щодоби, або понад 7 млрд доларів на рік, і сподівається на відкриття найближчим часом маршруту через Словаччину.