НКРЕ анулювала трьом компаніям ліцензії на постачання газу

Відповідні рішення комісія прийняла на засіданні 10 квітня.

Раніше, до компанії «Лідергаз» НКРЕ пред'являла претензії у зв'язку з порушенням ліцензійної діяльності.

Зокрема, згідно з наданою НКРЕ інформацією, компанія «Лідергаз» за підсумками 2012 року поставила споживачам природний газ обсягом 485 млн куб. м, що більш ніж у 10 разів перевищує допустимий ліцензією обсяг. У свою чергу, «Лідергаз» на початку року звернувся до НКРЕ з проханням збільшити їй річні поставки газу до 200 млн кубометрів з 40 млн. куб. м.

Регулятор зазначав, що подана компанією «Лвдергаз» заявка на коригування річного обсягу газу до 200 млн куб. м за дійсних поставок, що перевищують 400 млн куб. м, є некоректною.

Про діяльність «Нафтогазсервіс» і «Мега Астер» на газовому ринку України нічого не відомо.

Як раніше повідомляв УНІАН, маловідома приватна компанія «Лідергаз» в кінці 2012 року продала «Укртрансгазу» природного газу обсягом 570 млн куб. м на суму 2,407 млрд грн для власних потреб компанії в 2013 році.

Компанія «Лідергаз» закуповує газ у підприємств українського бізнесмена Дмитра Фірташа. За даними концерну «Стирол», що входить в холдинг Ostchem Фірташа, «Лідергаз» в кінці 2012 року планував придбати у нього 2,7 млрд куб. м газу.

«Укртрансгаз» є оператором вітчизняної газотранспортної системи, що експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.