Україна готує позов у Стокгольмський арбітраж щодо контракту з "Газпромом"

Україна готується до подачі позову в Стокгольмський арбітражний суд за контрактом між НАК "Нафтогаз України" і російським газовим монополістом компанією «Газпром», яка постачає газ для України за необґрунтовано високою ціною.

Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан, виступаючи у Верховній Раді 11 квітня.

«Ця робота (щодо подачі позову до Стокгольмського арбітражного суду - УНІАН) ведеться з першого дня моєї появи на посаді. Ми сьогодні ґрунтовно підходимо до підготовки відповідних документів і перегляду тих невигідних умов, які зараз є в договорі між "Нафтогазом" і "Газпромом" від 2009 року», - заявив Продан.

Він зазначив, що до підготовки подання позову залучаються юристи, які мають досвід судових розглядів з «Газпромом».

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"Ми залучаємо міжнародних юристів, які мають досвід роботи з компаніями, які подавали вимоги в суд Стокгольма до "Газпрому", - сказав міністр.

За його оцінкою, існуюча ціна російського газу для України є несправедливою і політичною.