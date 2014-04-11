Україна продовжила контракт з американцями на постачання ядерного палива для АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і американський атомний гігант Westinghouse домовилися про продовження чинного контракту на поставки палива для українських атомних станцій до 2020 року, йдеться у повідомленні Westinghouse.

За умовами договору, Westinghouse вироблятиме паливо для українських АЕС на своїх виробничих потужностях у місті Вестерос, Швеція.

«Ми дуже раді нашому стратегічному партнерству з «Енергоатомом» і можливості допомогти Україні диверсифікувати джерела поставок ядерного палива. Для підрозділу Westinghouse VVER продовження цього договору є свідоцтвом якості нашого продукту, а також ще одним підтвердженням того, що з його використанням на Южно-Українській АЕС не було жодних проблем», - цитує прес-служба президента і голову правління компанії Westinghouse Данні Родеріка.

У повідомленні наголошується, що домовленість дозволить «Енергоатому» продовжити диверсифікацію джерел поставок ядерного палива.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана, ціна американського ядерного палива є комерційною таємницею компанії, при цьому вона конкурентна з російським паливом.

Довідка УНІАН. Тепловиділяючі елементи ТВЗ-W американської компанії Westinghouse використовуються на Южно-Українській атомній електростанції. У червні 2012 року під час планово-запобіжного ремонту на Южно-Українській АЕС було виявлено, що поставлені Westinghouse паливні елементи механічно пошкоджені і непридатні для подальшої експлуатації. Причиною відмови елементів визнані недоліки в їх конструкції.

Спільний аналіз характеру цих відхилень фахівцями ЮУАЕС і Westinghouse показав, що вони з’явилися у ході операцій із завантаження ТВЗ-W у ремонтний період 2011 року.

