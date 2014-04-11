Польща хоче залучити приватний бізнес до продовження нафтопроводу «Одеса-Броди»

Уряд Польщі наполягає на залученні приватного бізнесу до проекту будівництва магістрального нафтопроводу «Одеса-Броди» до Плоцька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан повідомив, виступаючи у Верховній Раді.

«Є позиція Польщі — цей проект повинен бути комерційним. Польща наполягає на тому, щоб залучити до цього проекту польських бізнесменів», - сказав Продан.

Міністр додав, що для початку практичної реалізації проекту повинна бути обгрунтована його економічна ефективність, чого на даний момент, на думку польської сторони, немає.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна і Польща на початку квітня 2014 року відновили переговори щодо будівництва магістрального нафтопроводу «Одеса-Броди» до Плоцька.

Раніше посол Польщі в Україні Генрік Литвин зазначав, що Польща готова повернутися до розвитку проекту нафтопроводу "Одеса-Броди-Гданськ", якщо одержить гарантії поставок необхідних обсягів нафти.

У жовтні 2013 року польська державна компанія PERN Przyjazn відмовилася виділити кошти на заходи, необхідні для добудови українського трубопроводу "Одеса-Броди" до Польщі, що призвело до втрати зарезервованого Європейським Союзом дофінансування проекту в розмірі близько 120 млн. євро.

Україна самостійно добудувала "Одеса-Броди" в 2001 році, але з того часу він практично не використовувався, за винятком прокачування невеликих обсягів у реверсному режимі для поставок російської нафти з Брод до Одеси в 2005-2010 роках і поставок нафти до Білорусі в 2010-2011 роках.

