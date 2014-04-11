Продан: проблем з поставками російського палива на АЕС немає

Україна не має проблем з поставкою палива для атомних електростанцій від російської компанії «Росатом», повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан, виступаючи у Верховній Раді 11 квітня.

«На сьогодні у нас немає жодних проблем з поставкою палива на українські атомні електростанції», - сказав міністр.

Він зазначив, що постійно веде переговори з головою компанії «Росатом» Сергієм Кириєнком, і жодних перебоїв поставки ядерного палива не очікуються.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Продана, Україна, незважаючи на загострення двосторонніх відносин з Росією, має намір продовжити спільне будівництво з російською компанією "Росатом" заводу з виробництва ядерного палива в Кіровоградській області.

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У грудні 2011 року держконцерн «Ядерне паливо» і компанія «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі заводу розподілені таким чином: 50%+1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція – компанії «ТВЕЛ».

Вартість будівництва заводу оцінюється в 1,679 млрд грн. Планувалося, що першу чергу заводу буде введено в експлуатацію в 2015 році.

На початку 2014 року державний концерн «Ядерне паливо» не зміг до закінчення терміну емісії внести необхідні для виконання першочергових етапів будівництва 42 млн. дол. до статутного капіталу спільного українсько-російського підприємства «Завод з виробництва ядерного палива». Акціонери СП - російська компанія «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» - до кінця 2013 року планували внести до статутного капіталу заводу шляхом проведення додаткової емісії 84 млн. дол., збільшивши його майже до 104 млн. дол. Кошти були необхідні для реалізації частини робіт з будівництва заводу в Кіровоградській області.

