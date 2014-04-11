Продан 15 квітня полетить до Словаччини говорити про реверс газу

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан 15 квітня у Словаччині проведе черговий раунд переговорів з реалізації реверсивних поставок газу, які Україна намагається організувати з кінця 2012 року.

Про це міністр повідомив народних депутатів, виступаючи у Верховній Раді 11 квітня.

«15 квітня я буду в Словаччині, де проведу переговори», - сказав Продан.

За словами міністра, українська делегація спільно із словацькими фахівцями має намір відвідати газовимірювальну станцію в Велке-Капушанах, куди раніше українські фахівці не допускалися.

Також міністр зазначив, що на сьогодні Україна і Словаччина досягли певних домовленостей про початок реверсивних поставок газу.

За словами Продана, добові обсяги поставок газу з території Словаччини можуть становити близько 200 млн кубометрів.

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Як раніше повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак 10 квітня заявив, що Словаччина готова до реверсивних поставок газу в Україну.

8 квітня Продан заявив, що Словаччина через домовленості з російською компанією "Газпром" не може повною мірою здійснити реверсивні поставки газу в Україну.

У 2013 році «Нафтогаз України» одержав від Росії близько 13 млрд кубометрів газу в середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна дістала від Росії знижку - на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

Раніше Україна одержувала газ також у реверсивному режимі з Польщі і Угорщини, і планувала підписати угоду про поставки газу із Словаччини до кінця грудня 2013 року.