Євросоюз сподівається, що проблем з російським газом не буде

Європейський Союз сподівається, що, незважаючи на газові непорозуміння у відносинах Москви та Києва, Росія постачатиме газ до ЄС без перебоїв, а Україна буде його безперебійно транспортувати.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила Сабін Бергер, речниця комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера, додавши, що газові сховища у Євросоюзі заповнені наполовину після м'якої зими.

"Усі поставки з Росії до ЄС здійснюються наразі нормально і стабільно. Ми очікуємо, що Росія буде поважати свої зобов'язання по поставках, та очікуємо від України, що вона виконуватиме свої зобов'язання як транзитна країна на шляху російського газу до ЄС. Більше того, газові запаси в ЄС наразі на комфортному рівні у плані заповненості", - сказала Бергер.

За її словами, у підземних сховищах ЄС після м'якої зими і теплого початку весни все ще зберігається 37 млрд кубометрів газу - приблизно половина потужностей сховищ у країнах Євросоюзу.

Вона також сказала, що ЄС не задіював механізм кризового попередження. "Ми маємо механізм раннього кризового попередження у випадку гіпотетичного припинення поставок газу, бо ми вжили важливих кроків по створенню такого механізму після газової кризи 2009 року для підвищення безпеки постачань", - сказала речниця.

За словами Бергер, у Євросоюзі було збільшено сполученість між газовими системами окремих країн-членів і забезпечено можливість реверсних поставок всередині ЄС. "Нині членам ЄС легше допомагати одне одному газом в разі кризи. Також у ЄС створено газовокоординаційну групу, яка проводить регулярні зустрічі", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін надіслав листа до урядів 18 країн Євросоюзу, переважно клієнтів «Газпрому», попередивши про проблеми у газових відносинах з Україною і вказуючи на заборгованість Києва за газ.