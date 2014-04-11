Європа в піку Росії змінює принцип закупівлі газу - ціна без прив'язки до нафти

Французька GDF Suez SA вперше підписала 25-річний контракт з BP (19,75% в "Роснефти") і її партнерами в Азербайджані на постачання азербайджанського газу за ціною, прив'язаною до внутрішнього газового ринку Західної Європи, повідомляє джерело агентства Bloomberg.

Контракт найбільшої газової компанії Франції свідчить про те, що структура енергетичного ринку Європи, яка існувала останні десятиріччя, починає змінюватися. Раніше газ купувався за цінами, прив'язаними до нафти, передає ПРАЙМ.

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Європейські газові контракти були прив'язані до вартості нафти з 1960-х років, щоб дати певну впевненість компаніям, які інвестують у розробку родовищ і будівництво трубопроводів. Останнім часом на тлі зниження цін на газ і зростання котирувань нафти європейські компанії, в тому числі і GDF Electricite de France SA, а також німецькі EON SE і RWE AG, стали вимагати від «Газпрому» і норвезької Statoil ASA перегляду довгострокових угод.

Європейські регулятори прагнуть більш гнучких цін на газ та диверсифікації джерел поставок, оскільки відносини Євросоюзу з Росією загострилися на тлі кризи в Україні, сказав аналітик Societe Generale SA на нафтогазовому ринку Тьєррі Бро. В минулому році на поставки "Газпрому" прийшлося близько 30% потреб ЄС у газі, проте в майбутньому у нього з'являться конкуренти в особі США та Азербайджану.