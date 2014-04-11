ЄС збирається допомогти Україні повернути газовий борг Росії - ЗМІ

Європейський комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер працює над планом допомоги Україні в погашенні частини газових боргів перед Росією, передає Reuters, посилаючись на слова комісара в ефірі австрійського радіо ORF.

«Ми залишаємося в тісному контакті з Україною та її газовою компанією ("Нафтогаз" - УНІАН) для того, щоб гарантувати платоспроможність України, а також запобігти зростанню боргів, які є в газової компанії ("Нафтогаз" - УНІАН) перед «Газпромом», у майбутньому», - цитує агентство слова Еттінгера.

Також єврокомісар повідомив, що в понеділок проведе зустріч із міністрами енергетики та закордонних справ України.

«Я готую рішення, що є частиною пакета допомоги від Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Світового банку, яке дасть можливість відкрити для України рахунки», - додав єврокомісар.

Окрім цього, Еттінгер порадив не приймати серйозно заяви президента РФ Володимира Путіна стосовно українських боргів, оскільки Росія зацікавлена отримувати дохід і поставляти паливо.

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«Частина з рахунків виправдана. Інша частина є невиправданою. Ми найближчим часом зберемо всі виправдані борги, що відповідають діючому контракту, в загальний пакет, без урахування підрахунків Путіна», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» із квітня 2014 року вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тис. кубометрів із 268,5 дол. за тис. кубометрів у 1-му кварталі 2014.