Україна може не купувати газ, якщо буде правильно економити - МЗС Швеції

Якщо Україну привести до європейського рівня енергоефективності, то їй не довелось би імпортувати газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявив під час публічної лекції в Києві.

«Відносно газу. Після виступів президента РФ Володимира Путіна в останні декілька днів Україна опинилась в проблематичній ситуації», - зазначив міністр.

Водночас, за його словами, «якщо взяти український рівень енергоефективності і привести (його) до рівня Польщі чи Чехії, то вам не треба було б імпортувати газ ніколи».

Більдт заявив, що «витратність української економіки просто монументальна - 7% ВВП йде на субсидування енергозалежності від Росії».

«Щоб позбавитися енергозалежності повинна бути енергоефективність. Коли почнете збільшувати ціну на газ (для населення України - УНІАН) - почнете заощаджувати, а якщо ви заощаджуєте, то ви також позбавляєтесь від витрат на газ, і тоді ваша імпортна залежність від газу суттєво зменшиться. Це ідеальні можливості, хоча і не без складнощів, на це піде певний час», - зауважив глава МЗС Швеції.

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Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Рада федерації РФ в односторонньому порядку денонсувала угоди з Україною по Чорноморському флоту, зокрема харківські угоди, після чого 3 квітня уряд РФ відмінив пільговий митний збір на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів, - до 485 дол. за тисячу кубометрів.

9 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан повідомив, що Україна, яка намагається домовиться з російським газовим монополістом "Газпромом" про повернення ціни на газ на рівні 268,5 дол. за тисячу кубометрів, на сьогоднішній день припинила закачування російського газу в свої підземні сховища.

Також міністр відзначив, що українську сторону не задовольняє той рівень ціни на газ, який був встановлений "Газпромом" з 1 квітня, і Україна вестиме переговори з російською стороною про повернення старої ціни, яка була в першому кварталі 2014 року.

Продан повідомив, що за березневі поставки газу українська сторона не розрахувалася, борг складає більш як 550 млн. дол. “За березень місяць ми поки не розрахувалися”, - сказав він.

Сьогодні, 11 квітня, Продан повідомив, що Україна готується до подання позову до Стокгольмського арбітражного суду за контрактом між НАК "Нафтогаз України" і російським «Газпромом», який поставляє газ для України за необгрунтовано високою ціною.

Також сьогодні, 11 квітня, президент РФ Путін назвав абсолютно нетерпимою ситуацію у зв'язку з невиплатою Україною суми за спожитий газ.