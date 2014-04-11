Путін стверджує, що контракт дозволяє "Газпрому" перевести Україну на передоплату

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив уряду РФ ознайомити Європу з пунктом газового контракту з Україною, де сказано, що в разі несплати за поставлені обсяги газу, «Газпром» може перейти на передоплату.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на засіданні з членами Ради безпеки.

«Ще раз хочу сказати: ми не маємо наміру й не збираємося закривати для України газ. Але відповідно до існуючого контракту, що підписаний і діє з 2009 року, ніхто його не відміняв, «Газпром» має право і уряд Російської Федерації пропонує перейти на передоплату. Це означає, що Україна отримуватиме в наступному місяці лише таку кількість газу, за яку вона заплатить цього місяця», - сказав Путін.

Він наголосив, що Росія має таке право за контрактом.

«Прошу уряд Російської Федерації і «Газпром» ознайомити наших партнерів у Європі з цими положеннями контракту. До речі, в моєму листі є посилання на ці положення контракту, просто узяти витяг із контракту й направити в європейські столиці як додаток до мого листа. Тим більше, що сам контракт у ході політичної боротьби в Україні давно вже «злитий» в Інтернет», - сказав він.

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Путін доручив Міністерству закордонних справ РФ довести цю додаткову інформацію європейським партнерам і нагадати, що «Газпром» – це не просто російське комерційне підприємство, це акціонерне товариство, де майже 50% акцій належить приватним компаніям і фірмам, зокрема іноземним.

За його словами, навіть така велика компанія, як «Газпром», не може нести все навантаження із субсидування української економіки.

«Це неможливо. Це всі повинні розуміти», - сказав він.

Нагадаємо, що 9 квітня на зустрічі з членами уряду Путін заявив, що Росія поки не переводитиме Україну на передоплату за поставки газу.

«Це точно (передоплата - УНІАН) відповідає контракту, але разом із тим, враховуючи складну ситуацію, в якій перебуває Україна, і незавершеність нашого переговорного процесу з Євросоюзом, я просив би уряд і «Газпром» утриматися від застосування цих можливостей аж до проведення додаткових консультацій, якщо, звичайно, наші партнери на ці консультації погодяться. Якщо ні - тоді діятимемо відповідно до контракту», - сказав Путін.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що у Росії є всі підстави для переходу на попередню оплату поставок газу для України.

За його словами, Росія могла застосувати перехід на аванс і раніше, але цього не робила, розуміючи складну ситуацію в економіці України.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра палива та енергетики України Юрія Продана, борг України за поставки російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн дол., за березень - 550 млн дол.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогаз України» за спожитий російський газ, із урахуванням березневих поставок, у 2,2 млрд дол.