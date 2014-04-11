Україні знову пропонують тристоронній консорціум з управління ГТС

Депутати Державної Думи Російської Федерації та Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина пропонують повернутися до створення тристороннього консорціуму на базі української газотранспортної системи, що дозволить знизити ціну на російський газ для України.

Як передає власний кореспондент у РФ, про це в ході відеомоста Москва – Берлін заявили голова комітету Держдуми з енергетики Іван Грачов і депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС), член зовнішньополітичного комітету Бундестагу Карл-Георг Вельманн.

Зокрема, Грачов зазначив, що необхідно знайти прийнятне рішення проблеми відсутності коштів у України для оплати російського газу.

"Труби України й транзит можуть представляти інтерес як для Європи, перш за все для Німеччини, так і для Росії, а також вигідні Україні. Тобто створення тристороннього консорціуму, який гарантуватиме сьогодні поставки газу до Європи, дає Україні потрібні гроші для оплати поточних поставок із Росії і щоб частково розплатитися з боргами", - сказав Грачов.

При цьому він зазначив, що якщо Росія сама виступить із такою ініціативою, то вона буде зустрінута в багнети в Україні, тому дуже важливо, щоб у цьому процесі брали участь представники ЄС. За словами Грачова, саме тристоронній консорціум дозволить уникнути політичних спекуляцій у разі зміни влади в Україні.

Представник Держдуми також зазначив, що будівництво в обхід України газопроводу "Південний потік" може коштувати понад 30 млрд дол., а модернізація ГТС України – менше 5 млрд дол. За його словами, в такому разі інвестиції швидко окупляться, оскільки можна буде економити близько 10 млрд кубометрів технічного газу.

"Треба домовитися й не допустити дефолту України, не допустити обмеження поставок до Європи й несанкціонованого відбору", - підкреслив Грачов.

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У свою чергу, Вельманн нагадав, що ця ініціатива обговорювалася з попереднім урядом України. За його словами, в модернізації ГТС України зацікавлені великі німецькі компанії, які будуть готові вкладати в неї гроші після стабілізації політичної ситуації в країні.

При цьому він зазначив, що в разі ухвалення такого рішення 50% необхідного обладнання купуватиметься в Україні, що також дасть стимул для розвитку економіки.

За словами Вельманна, після модернізації української ГТС можна буде економити значні обсяги технічного газу й збільшити доходи.

Він також нагадав, що перші 35 млн євро на модернізацію ГТС уже виділено.

"Спочатку потрібно знайти вихід із політичної кризи, без цього економічне зростання достатньо проблематичне", - зазначив Вельманн.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович заявив, що Україна готова до активного діалогу щодо створення тристороннього газового консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

Водночас, Україна вже більш як 5 років веде переговори з Росією і Європейським Союзом із питання модернізації ГТС. Розглядаються варіанти створення консорціумів з управління ГТС у дво- (Україна – РФ) і тристоронньому (Україна – РФ – ЄС) форматах.

Росія в переговорах зі створення консорціуму пропонувала для реалізації неприйнятний для України білоруський сценарій. У 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому».

За словами міністра палива та енергетики України Юрія Продана, борг України за поставки російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн дол., за березень - 550 млн дол.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу України» за спожитий російський газ, із урахуванням березневих поставок, у 2,2 млрд дол.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км., зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км. і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1449.