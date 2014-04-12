Бензин в Україні за 10 днів подорожчав на 8%

Споживчі ціни на бензин А-95 в Україні з 1 по 10 квітня в середньому зросли на 8,1% - до 14,16 грн/л, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

За даними результатів моніторингу, найбільше бензин за вказаний період подорожчав у Луганській області - на 11,7%, до 14,63 грн за літр. Найвищі ціни на бензин зафіксовані також в Одеській - 14,54 грн/л і Київській - 14,44 грн/л областях, найнижчі - у Чернігівській і Запорізькій областях - 13,20 і 13,50 грн/л відповідно.

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Водночас, споживчі ціни на дизельне паливо в Україні з 1 по 10 квітня зросли на 11,2% - до 13,53 грн/л. найвищі ціни на дизпаливо зафіксовано в Чернівецькій - 13, 89 грн/л, Луганській - 13,85 грн/л і Київській областях - 13,76 грн/л, найнижчі - у Чернігівській і Полтавській областях - 13,12 та 13,15 грн/л відповідно.

Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни на бензин А-95 в Україні з 20 по 31 березня в середньому зросли на 5% - до 13,10 грн/л.

На думку експертів, зростання цін на паливо в Україні викликане девальвацією гривні, оскільки більшу частину нафтопродуктів країна імпортує.

Курс долара на міжбанківському валютному ринку України, станом на 11 квітня, виріс до 13,3 грн з 8,2 грн на початку 2014 року.