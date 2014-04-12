Голова "Нафтогазу" визнав, що Європа може залишитися без російського газу

В умовах нового витка "газового конфлікту" існує висока вірогідність припинення постачань газу до ЄС.

Про це глава Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня».

Відповідаючи на запитання, чи справді є загроза припинення постачань газу до України і Європи, Коболєв сказав: "Є. На жаль, якщо політика бере гору над економікою в газовій сфері, то така загроза дуже висока".

За його словами, уникнути припинення постачань російського газу можна лише двома шляхами.

"Або нам домовитися з "Газпромом" про збереження ціни, або нам домовитися з європейськими компаніями, які куплять газ у "Газпрому" і потім продадуть його нам, а також почнуть безпосередньо сплачувати за наші послуги з транзиту газу нашою територію", - сказав він.

Глава “Нафтогазу” також повідомив, що українська сторона вже запропонувала Європейській комісії і провідним європейським компаніям почати переговори з "Газпромом" про придбання газу на західному кордоні Росії для закачування до українські ПСГ і транзит до Європи.

Він також відзначив, що Україна продовжує роботу з виконання до 1 січня 2015 року вимог Третього енергопакета з метою лібералізації енергетичної галузі і створення ефективного ринку газу в Україні.

"У разі ефективної імплементації положень Третього енергопакета, зокрема інтеграції в загальний європейський ринок газу, проблема ціни російського газу взагалі перестане існувати. Все буде прозоро. Непрозорі схеми постачань газу стануть неможливими, нам довірятимуть наші європейські партнери і, що для нас найголовніше, нам довірятимуть українські споживачі, громадяни", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 9 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що Україна припинила закачування російського газу до своїх підземних сховищ.

Міністр також повідомив, що Україна готується до подання позову до Стокгольмського арбітражного суду за контрактом між НАК "Нафтогаз України" і російським газовим монополістом компанією «Газпром», яка постачає газ для України за необґрунтовано високою ціною.

11 квітня міністр фінансів РФ Антон Силуанов відзначив, що якщо Україна не почне закачування до ПСГ, це створить ризик для постачань газу до Європи.

3 квітня уряд Російської Федерації у зв'язку з односторонньою денонсацією угод з Україною щодо Чорноморського флоту, зокрема харківських угод, відмінив пільговий митний збір на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів - до 485 доларів за тисячу кубометрів.

Україна намагається домовитися з російським газовим монополістом "Газпромом" про повернення ціни на газ на рівні 268,5 дол. за тисячу кубометрів.