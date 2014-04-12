У РФ знову заявляють, що можуть перевести Україну на передоплату за газ

Росія може перевести Україну на передоплату на газ, якщо Київ не розплатиться за постачання найближчим часом.

Про це міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив за підсумками зустрічі з міністром фінансів Німеччини Вольфгангом Шойбле у Вашингтоні, передає РІА Новости.

«Сьогодні було дивно чути заяву міністра фінансів України, який сказав, що Україна не планує розраховуватися за боргами «Нафтогазу» перед «Газпромом». Це не по-партнерськи. Ми вважаємо, що якщо Україна так діятиме, то у нас є всі підстави здійснювати норму угоди 2009 року, яка передбачає постачання російського газу Україні на умовах передоплати», - сказав Силуанов.

За його словами, на зустрічі обговорювалася ситуація навколо Криму і постачання російського газу в Україну. Шойбле, у свою чергу, висловив стурбованість високою ціною, за якою "Газпром" постачає газ Україні з 1 квітня.

Силуанов зазначив, що з 2009 року діяли цілий ряд знижок на газ для України за різними рішеннями.

"Сьогодні термін цих рішень минув, тому знижки, які раніше були, наразі не застосовуються. Україна, на жаль, не платить нам як за низькою ціною - 268 доларів за тисячу кубів, так і за ціною контрактною, яка виникла з 1 квітня. Ми цим стурбовані, ми також стурбовані тим, що Україні зараз необхідно підготуватися до зимового періоду, закачати газ до сховищ, це вимагає додаткових ресурсів - близько 5 мільярдів доларів", - заявив керівник Мінфіну РФ.

На його думку, якщо Україна не почне закачування в ПСГ, це створить ризик для постачання газу до Європи.

"Є ризики, що наші європейські партнери не одержать газ, Україна його відбиратиме незаконним чином, як це було в минулі часи. Така позиція неприпустима, і щоб не допустити такої ситуації, ми вважаємо, що Україні необхідно найближчим часом розрахуватися за поточними зобов'язаннями, оскільки МВФ передбачає програму допомоги Україні, в рамках якої передбачені кошти, зокрема для розрахунків "Нафтогазу" з "Газпромом", - сказав він.

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При цьому Силуанов зазначив, що Росія не зацікавлена в загостренні відносин з Україною.

"Ми не хочемо ескалації напруги з Україною, хочемо вирішити це все миролюбно, по-сусідськи, ми зацікавлені, аби наші торгові відносини продовжувалися. Тут потрібне рішення української влади, підтримка колег з Євросоюзу, можливо, США і, звісно, Росії. Повинні сісти, обговорити це питання і знайти рішення", - сказав Силуанов.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що Україна, яка намагається домовиться з російським газовим монополістом "Газпромом" про повернення ціни на газ на рівні 268,5 дол. за тисячу кубометрів, припинила закачування російського газу до своїх підземних сховищ.

Міністр також повідомив, що Україна готується до подання позову до Стокгольмського арбітражного суду за контрактом між НАК "Нафтогаз України" і російським газовим монополістом компанією «Газпром», яка постачає газ для України за необґрунтовано високою ціною.

Продан повідомив, що борг України за постачання російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн. дол., за березень - 550 млн. дол.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу України» за спожитий російський газ, з урахуванням березневих постачань, в 2,2 млрд дол.

За інформацією Продана, Україна в 2014 році має намір імпортувати від 27 млрд кубометрів до 33 млрд кубометрів природного газу, проте остаточні обсяги затверджуються на даний момент Кабінетом міністрів.