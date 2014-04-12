Німецький концерн RWE вже готовий почати постачання газу в Україну - ЗМІ

Німецький концерн RWE готовий у будь-який момент розпочати постачання газу до України, повідомляє Deutсshe Welle.

Згідно з повідомленням, керівництво концерну 11 квітня повідомило, що відповідні переговори з компанією «Нафтогаз України» вже ведуться.

Відповідно до повідомлення, укладений в 2012 році п'ятирічний контракт між RWE і "Нафтогаз України" уможливлює постачання українській стороні до 10 млрд куб. м газу щорічно.

Також повідомляється, що партнери поки що не обговорювали питання про дату початку реверсних постачань і ціну на газ для України. За повідомленням німецького концерну, після вирішення цих питань знадобиться лише декілька днів, аби почати прокачування газу до України.

“Поки що невідомо, який газ RWE збирається поставляти Україні. У структурі газового балансу німецького концерну 31% становить газ, одержаний з Росії, 24% - норвезький і 21% - голландський газ” - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 9 квітня угорський оператор газопроводів Foldgazszallitas (FGSZ Zrt.) повідомив, що готовий прокачувати до 6 млрд кубометрів газу для України за наявності вільних потужностей і діючого контракту.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан повідомляв, що Україна має договір з німецьким трейдером RWE з поставок газу в обсягу до 5 млрд кубометрів, а із Словаччини – Україна може одержати близько 10 млрд кубометрів.

8 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що Словаччина через домовленості з російською компанією "Газпром" не може повною мірою здійснити реверсні постачання газу до України.