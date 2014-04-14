Нафта дорожчає на тлі ситуації в Україні

На світових торгах у понеділок, 14 квітня, ціни на нафту ростуть на тлі посилення геополітичної напруженості в Україні, передає Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на $0,56 - до $107,89 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,51, до $104,25 за барель.

Київ назвав захоплення будівель в декількох містах на сході країни агресією Москви і пообіцяв задіяти армію проти тих, хто до ранку понеділка не складе зброю.

На думку аналітиків, Brent буде торгуватися в діапазоні з можливістю невеликого росту, так як ситуація в Україні не впливає безпосередньо на постачання світового ринку нафти.

Росія перекинула до українського кордону до 40 тис. військовослужбовців додатково до 25 тис., що знаходяться в Криму, сказав представник Великої Британії в ООН Лайел Грант. США загрожують Росії новими санкціями, хоча вони не обов'язково будуть спрямовані проти цілих галузей економіки, а міністри закордонних справ Євросоюзу обговорять санкції проти Москви на зустрічі у понеділок.

Побоювання у зв'язку з Україною сильніше очікувань підвищення поставок нафти з Лівії. Порт Завія на заході країни відновив роботу, а НПЗ, що знаходиться поруч, буде запущений через 24 години, повідомив представник Національної нафтової корпорації.

Інвестори чекають звіт про зростання економіки Китаю, яке, на думку економістів, у першому кварталі сповільнилося до 7,3% з 7,7% в четвертому кварталі. Такий показник став мінімальним за п'ять років.