Україна готова платити за російський газ $386 - Кубів

Україна готова платити за російський газ ціну 386 доларів за 1 тисячу кубометрів, заявив агентству Рейтер голова Національного банку України Степан Кубів на полях весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, передає РИА Новости.

За грудневими домовленостями, російський газ у першому кварталі коштував Україні 268,5 долара. "Газпром" 1 квітня скасував цю знижку і підвищив ціну до 385,5 доларів, оскільки Київ, всупереч грудневим домовленостям, не сплачував борг та поточні поставки. 3 квітня було оголошено про скасування та знижки за харківськими угодами 2010 року, наданої в обмін на продовження перебування Чорноморського флоту в Криму, і ціна зросла до 485 доларів. Влада України раніше називала прийнятною ціну на 268 доларів.

Читайте такожНімецький концерн RWE вже готовий почати постачання газу в Україну - ЗМІ

До того ж Кубів заявив, що Київ оплатить всі рахунки. "Україна завжди платила кредиторам вчасно, на підставі ринкових і встановлених контрактом цін", - сказав він.

За даними на 8 квітня, борг України за газ перед "Газпромом"становить 2,2 мільярда доларів. До кінця року він може збільшитися на 5-6 мільярдів доларів, заявив у суботу журналістам глава "Газпрому" Олексій Міллер.

Читайте такожГолова "Нафтогазу" визнав, що Європа може залишитися без російського газу