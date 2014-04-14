Ціна імпортного газу для України в березні становила $268,5

Середня ціна газу, який Україна імпортувала в березні 2014 року (середня митна вартість імпортного природного газу), як і в лютому, становила 268,5 дол. за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Мінекономрозвитку надає інформацію про фактичну ціну реалізації для газу природного за березень 2014 року, яка становить 268,5 дол. США за 1 тис. куб. м», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року під час двосторонньої зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів з 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

Після зміни влади в результаті запеклих громадянських протестів у Києві російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тис. кубометрів із 268,5 дол. за тис. кубометрів у 1-му кварталі 2014 року.