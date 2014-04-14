«Енергоринок» залучив в «Ощадбанку» 1 млрд гривень для погашення боргів

15:42, 14 квітня 2014
Енергетика
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У лютому «Енергоринок» залучив кредит в «Ощадбанку» на 800 млн грн  

«Энергорынок» привлек у «Ощадбанка» 1 млрд гривень для погашения долгов

Державне підприємство «Енергоринок», оператор гуртового ринку електроенергії України, залучило в «Ощадбанку» кредит на суму 1 млрд грн для здійснення розрахунків з енергогенеруючими компаніями.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія залучає дві кредитні лінії по 500 млн грн кожна терміном на один рік. Договір був підписаний 7 квітня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2014 року «Енергоринок» залучив кредит в «Ощадбанку» на суму 800 млн грн, а в жовтні минулого року - на 500 млн грн.

Державне підприємство «Енергоринок» за січень-вересень 2013 року знизило чистий прибуток на 43% - до 20,6 млн грн з 36,456 млн грн за аналогічний період минулого року. У теж час, чистий дохід компанії від реалізації продукції за перші 9 місяців 2013 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2,4% - до 62,121 млрд грн з 60,66 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль гуртового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків гуртового ринку електричної енергії України.

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