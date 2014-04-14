Румунія технічно не готова в найближчі два роки почати поставки газу до України

Компанія Transgaz SA, національний оператор газотранспортної системи Румунії, технічно не готова у найближчі два роки розпочати поставки природного газу в Україну, яка останнім часом через різке подорожчання російського газу вимушена активно шукати альтернативні маршрути поставок палива, йдеться у повідомленні компанії.



«У поточному контексті України, Національний оператор газотранспортної системи Румунії, компанія Transgaz SA Medias... технічно не готовий до 2016-2017 рр. почати експорт газу, за винятком малих обсягів, що становлять менш як 1% від внутрішнього виробництва, які можуть бути доставлені через газопровід «Сегед-Арад», - йдеться у повідомленні компанії.

Також Transgaz SA зазначає, що пріоритетним для неї залишається завершення будівництва газопроводу між Румунією і Молдовою «Ясси-Унгени».

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Як повідомляв УНІАН, Україна розраховувала в жовтні минулого року підписати угоду про поставки природного газу з території Румунії. Проте в жовтні українська сторона відзначала виникнення технічних складнощів з відкриттям даного маршруту поставок газу.

На даний момент Україна перебуває у переговорному процесі із Словаччиною про відкриття маршруту поставок газу з території цієї країни. За словами міністра енергетики Юрія Продана, Україна щорічно зможе одержувати до 20 млрд кубометрів природного газу словацьким маршрутом. Словацька сторона вже повідомила, що у зв'язку із ситуацією з поставками газу в Україну вона може почати реверсивні поставки газу в листопаді поточного року.

Окрім цього існує можливість поставок газу з території Польщі і Угорщини. Цими маршрутами Україна активно користувалася в 2013 році.

На даний момент Україна не здійснює поставок газу по жодному з можливих маршрутів, знижуючи щодня активні запаси палива у своїх підземних сховищах.