Україна та Польща домовилися про спрощення реверсу газу

«Таким чином, істотно спрощується порядок оформлення добових обсягів природного газу, що поставляється в Україну реверсом через ГВС (газовимірювальну станцію - УНІАН) «Германович» з території Польщі», - йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

«Це рішення приводить домовленості між двома операторами у відповідність з нормами європейського енергетичного законодавства. Завдяки цим змінам значно спрощується процедура імпорту газу в Україну», - цитує прес-служба керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Згідно з повідомленням, розподіл обсягів газу здійснюватиметься відповідно до кодексу розподільних мереж за такими принципами: добові обсяги, нараховані користувачам газотранспортних систем при постачанні через ГВС «Германович», рівні затвердженим номінованим обсягам; різниця між сумарним номінованим обсягом для всіх користувачів по кожному місяцю і фактичним обсягом газу, поставленим через дану ГВС, розподіляється між всіма користувачами пропорційно їх затвердженим номінованим обсягом.

«Новий порядок діятиме з 14 квітня 2014 року», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, поставки газу в Україну через територію Польщі вперше були здійснені в листопаді 2012 року. Загальна пропускна спроможність даного маршруту становить 1,5 млрд кубометрів газу на рік.

На даний момент Україна перебуває у переговорному процесі із Словаччиною про відкриття маршруту поставок газу з території цієї країни. За словами міністра енергетики Юрія Продана, Україна щорічно зможе одержувати до 20 млрд кубометрів природного газу словацьким маршрутом. Словацька сторона вже повідомила, що у зв'язку із ситуацією з поставками газу в України вона може розпочати реверсивні поставки газу в листопаді поточного року.

Окрім цього існує можливість поставок газу з території Польщі і Угорщини. Цими маршрутами Україна активно користувалася в 2013 році.

На даний момент Україна не здійснює поставок газу жодним з можливих маршрутів, знижуючи щодня активні запаси палива у своїх підземних сховищах.