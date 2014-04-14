Україна може опинитися на межі паливної кризи

Журналісти програми "Гроші" з'ясували, хто саме намагається «злити» транзитну нафту з українських труб і заробити на цьому.

Поки сепаратисти штурмують міста на сході України, а влада зосереджена на проблемах державної безпеки, деякі бізнесмени "користуються моментом" та дають хід махінацій.

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Викриття махінаційних схем сьогодні на телеканалі "1 +1" о 22:15.

Як повідомляв УНІАН, З початку року лідерство за кількістю виграних тендерів належить компаніям Єремеєва.

Контрольовані народним депутатом Ігорем Єремєєвим компанії з початку 2014 року уклали договори на постачання нафтопродуктів державним відомствам і компаніям на загальну суму 132 млн грн.

Це випливає з опублікованих на сайті «Державні закупівлі» результатів відкритих тендерних торгів.

Згідно з повідомленнями, з початку 2014 року і по 3 квітня лідерство за кількістю виграних тендерів належить компанії Єремєєва «Вог Ритейл», яка поставила паливо на суму 75,053 млн грн.

Друге місце зайняла інша його компанія «Золотий екватор», яка заробить на постачанні палива понад 46 млн грн. Третя компанія «Вог Аеро Джет» поставила нафтопродукти на суму 10,736 млн грн.

Найбільшими замовниками нафтопродуктів у компаній Єремєєва стали: Львівська залізниця - 15,5 млн грн, «Укртрансгаз» - 11 млн грн, НАК «Енергоатом» - 12,5 млн грн, «Львівводоканал» - 10,2 млн грн і «Укренерго» з 4,86 млн грн.

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За інформацією порталу «Наші гроші», тендер на поставку палива «Енергоатому» відбувся з порушеннями правил торгів. При акцепті пропозицій «Енергоатом» відібрав «Вог Аеро Джет» для поставки 1 148 тонн палива за 13,056 грн/тонну, проте в період між акцептом пропозиції та укладанням договору кількість дизельного палива зменшили до 822 тонни, а ціна залишилася колишньою.

У січні компанія Єремеєва «Золотий екватор» також виграла тендер на постачання для СБУ на 17,3 млн грн.

Навчальні заклади та заклади охорони здоров'я, а також інші відомства уклали договори на постачання нафтопродуктів на загальну суму 9,371 млн грн.