Ціни на нафту знижуються напередодні переговорів щодо України

Ціни на нафту знижуються напередодні переговорів щодо українського питання між представниками України, Росії, США та ЄС, які пройдуть в четвер у Женеві, передає Рейтер.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,45 до $108,62 за барель після зростання майже на $2 в понеділок, а ф'ючерси на WTI знизилися на $0,69 до $103,36 за барель.

США і ЄС думають про посилення санкцій проти Москви, оскільки проросійські сепаратисти на сході України в понеділок проігнорували вимогу Києва звільнити захоплені ними адміністративні будівлі. Країни ЄС в понеділок домовилися розширити список чиновників, проти яких будуть діяти санкції.

"Готуються переговори між країнами Заходу, Росією і Україною про розв'язання кризи дипломатичними способами, тому ціни на нафту знизилися", - сказав інвестиційний аналітик Phillip Futures в Сінгапурі Тан Чи Тат.

Напередодні щотижневих звітів про запаси нафти в США аналітики припускають, що минулого тижня запаси зросли на 1,8 мільйона барелів.