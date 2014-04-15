Україна відзавтра розпочне постачання газу через Польщу

Про це УНІАН повідомила прес-секретар компанії Малгожата Полковська, зазначивши, що компанія зможе реалізувати її межами традиційного аукціону, оскільки раніше ніхто не зарезервував потужності пункту "Хермановіце", через який здійснюються поставки до України.

"Є заявка на завтра від однієї компанії", - сказала співрозмовник агентства, відмовившись назвати її, посилаючись на комерційну таємницю.

За даними Gaz System, якими володіє УНІАН, завтра до України планують поставити близько 4 млн кубометрів газу, що є максимально можливим обсягом, який дозволяє прокачати технічно пункт у «Хермановіцах».

Полковська також сказала, що підписаний днями договір з "Нафтогазом України" спрощує тільки розрахунки за поставки газу до України через Польщу і не передбачає додаткових спрощень інших умов поставок.

"Це технічний договір, який спрощує тільки розрахунки", - сказала вона.

Раніше Gaz System повідомляла, що поставки газу до України може реалізувати компанія, яка виграє аукціон на використання пункту «Хермановіце», зауваживши, що наступний такий аукціон на поставки з травня поточного року відбудеться 24 квітня.

Як повідомляв УНІАН, Польща стала першою країною, через яку Україна почала отримувати газ з Європи в листопаді 2012 року. При цьому Україні газ обходиться дешевше, ніж за прямим контрактом з "Газпромом". Газ постачала німецька компанія RWE.

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Поставки через Польщу були припинені в грудні 2013 року після того, як Росія надала Україні більш ніж 30% знижку на газ.

В кінці березня, глава українського уряду Арсеній Яценюк заявляв про те, що Україна може купувати у компаній з Європи до 25 млрд кубометрів газу, який буде обходитися їй на 100 доларів дешевше, ніж російський, ціна якого з другого кварталу п.р. збільшитися до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. в першому кварталі.

Україна також веде переговори про постачання газу через Словаччину.



