Німеччина відновила поставки газу до України через Польщу

Німецька компанія RWE AG відсьогодні відновлює поставки газу до України через Польщу в рамках контракту з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", що передбачає поставку до 10 млрд кубометрів природного газу на рік.

Про це УНІАН повідомила прес-служба німецької компанії.

"Ці поставки здійснюються в рамках рамкової угоди на 5 років між "Нафтогазом" і RWE Supply & Trading, яка підписана в березні 2012 року, що передбачає поставку до 10 млрд кубометрів газу на рік", - відзначили в компанії.

Німецька RWE нагадала, що в 2013 році вже поставила за контрактом з "Нафтогазом" близько 1 млрд кубометрів газу, зазначивши, що стала першою компанією з Європи, яка розпочала такі поставки до України.

Постачання, згідно з повідомленням, здійснюються за цінами європейського ринку плюс витрати на доставку.

Компанія також зазначила, що вважає можливим "суттєве збільшення" газових поставок до України в разі вирішення питань про постачання газу через Словаччину.

Технічно через Польщу до України можна максимально на добу поставляти 4 млн кубометрів газу, або близько 1,5 млрд кубометрів на рік.

Як повідомляв УНІАН, Польща стала першою країною, через яку Україна почала отримувати газ з Європи в листопаді 2012 року. До того ж Україні газ обходиться дешевше, ніж за прямим контрактом з "Газпромом". Газ постачала німецька компанія RWE.

Поставки через Польщу були припинені в грудні 2013 року після того, як Росія надала Україні більш ніж 30% знижку на газ.

Наприкінці березня глава українського уряду Арсеній Яценюк заявляв про те, що Україна може купувати в компаній з Європидо 25 млрд кубометрів газу, який обходитиметься їй на 100 доларів дешевше, ніж російський, ціна якого з другого кварталу п.р. збільшитися до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. в першому кварталі.

Україна також веде переговори про постачання газу через Словаччину.