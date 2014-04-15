Польська PGNiG поки не планує поставок газу до України

Польська національна нафтогазова компанія PGNiG поки не планує постачати газ до України, яка шукає постачальників більш дешевого газу з Європи, ніж рекордно дороге для українців російське "блакитне паливо".

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар компанії Дорота Гаєвська у вівторок.

"PGNiG на цей момент не має жодного договору на постачання газу до України, тобто не планує поставок в українському напрямку", - зазначила прес-секретар, відповідаючи на запит агентства.

Гаєвська сказала, що не володіє інформацією, чи може компанія в майбутньому розглянути можливість і почати його постачання до України.

Інший представник компанії сказав агентству, що "нічого не чув про такі плани".

"Наш голова правління минулого тижня інформував, що ми не отримували жодних пропозицій (про поставки газу до України - УНІАН). Ситуація, звичайно, динамічна, і, можливо, щось змінилося", - сказав він.

Наприкінці жовтня початку листопада минулого року PGNIG тестував постачання газу в Україну за контрактом з приватною компанією ДТЕК, не виключаючи можливості постійних поставок, які, однак, після завершення тесту не реалізувалися.

У вересні 2013 року польські ЗМІ повідомляли про наміри PGNIG поборотися з німецькою компанією RWE за право постачати газ до України, оцінюючи можливий обсяг річних поставок близько 1,7 млрд кубометрів газу на суму близько 700 млн дол.

Польський газовий монополіст забезпечує потреби Польщі за рахунок власного видобутку лише на третину, а інші необхідні обсяги газу купує, головним чином, у російського "Газпрому".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні (15 квітня) RWE оголосила про відновлення поставок газу до України через Польщу, які були припинені після отримання українцями більш ніж 30-відсоткової знижки на російський газ у грудні 2013 року.

Росія з 2 кварталу поточного року підвищила газ для українців до 485 дол., що в 1,8 рази більше, ніж у першому кварталі, і український уряд знову заявив про намір купувати газ у Європі. За оцінками Києва, які підтверджують ряд експертів, Україна може купувати газ у Європі на близько 100 дол. дешевше, ніж у Росії.

Українська влада вже оголосили про домовленості щодо постачання 20 млн кубометрів газу на добу через Польщу та Угорщину, і ведуть переговори зі Словаччиною, яка володіє самими великими технічними можливостями поставок газу з Європи в Україну.