Глава «Газпрому» і єврокомісар обговорили борг «Нафтогазу»

Глава російського газового монополіста «Газпрому» Олексій Міллер і комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер Еттінгер обговорили борг НАК «Нафтогаз України» за поставлений російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російської газової компанії.

«Сторони висловили сподівання, що НАК «Нафтогаз України» продовжить повною мірою виконувати свої зобов'язання з безперебійного транзиту російського газу, призначеного для європейських споживачів. При цьому особливу увагу було приділено заборгованості «Нафтогазу України» перед «Газпромом» за поставлений газ, яка перевищує 2,2 млрд дол.», - йдеться в повідомленні.

Також на зустрічі було розглянуто питання поставок російського природного газу до Європи.

«Було зазначено, що «Газпром» є надійним постачальником газу на європейський ринок і залишатиметься ним надалі», - наголошується в релізі «Газпрому».

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року вирішив скасувати всі пільги на поставку газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за поставку газу. В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тис. кубометрів з 268,5 дол. за тис. кубометрів в 1-му кварталі 2014.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за поставку російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн. дол., за березень - 550 млн. дол.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ з урахуванням березневих поставок у 2,2 млрд дол.

Європейський комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер працює над планом допомоги Україні в погашенні частини газових боргів перед Росією. «Я готую рішення, що є частиною пакету допомоги від Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу і Світового банку, яке дасть можливість відкрити для України рахунки», - сказав єврокомісар.

Окрім цього, Еттінгер порадив не приймати серйозно заяви президента РФ Володимира Путіна щодо українських боргів, оскільки Росія зацікавлена одержувати доход і поставляти паливо. «Частина з рахунків виправдана. Інша частина є невиправданою. Ми найближчим часом зберемо всі виправдані борги, що відповідають чинному контракту, в загальний пакет, без урахування підрахунків Путіна», - сказав він.

За інформацією Продана, Україна в 2014 році має намір імпортувати від 27 до 33 млрд кубометрів природного газу, проте кінцеві обсяги на даний час затверджуються Кабміном.