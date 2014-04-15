«Нафтогаз» готовий погасити борг перед «Газпромом» при збереженні ціни в $268,5

НАК «Нафтогаз України» повторно відправив російському газовому монополісту - компанії «Газпром» свою пропозицію про повне погашення боргів у розмірі 2,2 млрд дол. за імпортований раніше газ у разі узгодження ціни на російське паливо на рівні 268,5 дол. за 1 тис. куб. м, йдеться в повідомленні НАК.

«НАК «Нафтогаз України» повторно відправив ВАТ «Газпром» свою пропозицію про негайний розрахунок за імпортований газ у повному обсязі в разі узгодження ціни на російський газ на рівні 268,5 дол. США за 1 тис. куб. м», - йдеться в повідомленні.

«Українська компанія вже виступала з аналогічною пропозицією 4 квітня 2014 року, але досі не отримала відповіді на неї», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» із квітня 2014 року вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тис. кубометрів із 268,5 дол. за тис. кубометрів у 1-му кварталі 2014 року.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ, із урахуванням березневих поставок, у 2,2 млрд дол.

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