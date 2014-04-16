Ціни на нафту Brent обвалились з шеститижневого максимуму

На торгах в середу, 16 квітня, ціни на нафту марки Brent знижуються з шеститижневого максимуму на тлі китайської статистики та поступового відновлення постачань нафти з Лівії, передає Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні подешевшали на $0,16 - до $109,20 за барель, піднявшись на початку торгів до максимального з 4 березня рівня $109,47. Ф'ючерси на WTI з поставкою в травні подорожчали на $0,06 - до $103,81 за барель.

Китай, який займає друге місце в світі за обсягом економіки і споживання нафти, повідомив про уповільнення зростання ВВП до 7,4 відсотка в першому кварталі, що перевищило прогноз аналітиків, але дані про промислове виробництво в країні у березні розчарували інвесторів.

Аналітики вважають, що статдані з КНР не обов'язково погано відіб'ються на ринку нафти, але не дадуть йому ту підтримку, на яку він розраховував.

Націнка на Brent порівняно з американським еталоном West Texas Intermediate досягла двотижневого максимуму через премії за ризик, закладені в ціну європейського еталона у зв'язку з ситуацією в Україні. Українська армія у вівторок розпочала спецоперацію проти проросійських сепаратистів на сході країни.

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Запаси нафти в США минулого тижня зросли на 7,6 мільйона барелів, за даними Американського інституту нафти, при прогнозі підвищення на 2,3 мільйона барелів. Звіт про запаси Управління енергетичної інформації буде опубліковано в середу о 18.30 мск.