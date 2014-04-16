Словаччина пропонує Україні недостатні можливості для реверсу газу - ЗМІ

Словаччина на переговорах у Братиславі 15 квітня запропонувала українцям використати для транзиту газу з Європи невеликий газопровід замість одного із магістральних, який хотіла би використати Україна та котрий би уможливив поставки у потрібних для українців обсягах.

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на інформацію Reuters.

Словаки пропонують використати газопровід, котрий пролягає від словацького села Вояни до газового сховища в Ужгороді, та використання цього маршруту вимагає додаткових інвестицій для будівництва необхідної інфраструктури.

"Однак, Словаччина не погодилась на реверс, якого домагається Київ, через один із чотирьох головних міжнародних газопроводів, котрим поставляється російський газ. Це дозволило би транспортувати "блакитне паливо" у зворотному напрямку безпосередньо в Україну", - відзначає агентство з посиланням на словацького міністра економіки Томаша Малатінського.

Словаки пояснюють свою відмову тим, що вони бояться, що це може порушити домовленості з російським "Газпромом".

За даними агентства, перший же варіант точно не буде порушувати домовленості з росіянами, бо тоді газ буде братися із словацької території та продаватися клієнтам вже у Словаччині.

Малатінський сказав журналістам про потребу додаткових консультацій з українською стороною, а прес-секретар міністерства зазначив, що сторони домовились підписати відповідний меморандум 28 квітня.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан, у свою чергу, сказав, що таке рішення не задовольняє Україну.

"Підготовка меморандуму є певним кроком в напрямку до реверсу з ЄС, але відкрито говорю, що в нинішній ситуації - надзвичайно винятковій - нам буде потрібно значно більше", - сказав він.

Читайте такожСловаччина готова почати реверс газу до України в листопаді - міністр економіки

Як повідомляв УНІАН, Словаччина має найбільше технічних можливостей для найбільших поставок газу з Європи серед усіх країн-найближчих західних сусідів України, через які плануються такі поставки.

Читайте такожПродан: домовленості з «Газпромом» заважають Словаччині постачати газ в Україну

Продан раніше заявляв, що українська влада розраховує транспортувати через словацьку територію до 10 млрд кубометрів газу та зауважував, що влада вже домовилась про поставки через Польщу та Угорщину в обсязі 20 млн кубометрів на добу (близько 7,3 млрд кубометрів в рік).

Вчора німецька RWE оголосила про відновлення поставок газу через Польщу, через яку Україна максимально може в рік прокачати близько 1,5 млрд кубометрів газу.

На початку квітня Продан оцінював можливий імпорт газу Україною в цьому році на рівні 27-33 млрд кубометрів.

