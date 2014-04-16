Україна в березні скоротила споживання газу на чверть

Україна, яка прагне знайти альтернативні російському шляху поставок газу через різке підвищення цін "Газпромом", у березні 2014 року скоротила споживання природного газу порівняно з березнем 2013 року на 22,9% - до 4,962 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, споживання газу у березні поточного року порівняно з лютим 2014 року скоротилося на 17,2%.

Крім того, Держстат повідомляє, що споживання вугілля у березні 2014 року скоротилося порівняно з березнем 2013 року на 15,6% - до 5,3 млн тонн, а порівняно з лютим 2014 року - на 1,2%.

Як повідомляв УНІАН, імпорт російського газу у березні поточного року становив 1,9 млрд куб. м, що на 15% менше березня минулого року.

У 2013 році Україна скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.

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