Енергетичний холдинг Ахметова за рік скоротив прибуток до 3,3 млрд грн

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, в 2013 році скоротив чистий прибуток на 44% - до 3,332 млрд грн проти 5,954 млрд грн у 2012 році.

Про це повідомляється у фінансовому звіті компанії, розміщеному на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з документом, консолідована виручка компанії в 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 12,4% - до 92,817 млрд грн з 82,581 млрд грн.

Також у повідомленні наголошується, що в 2013 році ДТЕК скоротив прибуток до вирахування податків (EBIDTA) на 11,7% - до 14,960 млрд грн порівняно з 16,940 млрд грн у 2012 році.

ДТЕК в 2013 році збільшив продажі електроенергії кінцевим споживачам на 17,3% у порівнянні з 2012 роком - до 43,207 млрд грн, при цьому на експорт припало 4,522 млрд грн, що на 9,6% менше показника 2012 року.

Продаж енергетичного вугілля у 2013 році впав на 12,6% - до 6,167 млрд грн.

Також повідомляється, що минулого року компанія ДТЕК, яка дебютувала на ринку природного газу, продала газу на 2,949 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, у 2012 році ДТЕК збільшив чистий прибуток на 68% у порівнянні з 2011 роком - до 5,9 млрд грн. Консолідована виручка компанії в 2012 році подвоїлася - до 82,6 млрд грн з 39,6 млрд грн в 2011 році.

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Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» та ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.

