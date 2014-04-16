«Райффайзен Банк Аваль» видав перші $2 млн кредитів у рамках програм з ЄБРР

«Райффайзен Банк Аваль» видав перші 2 млн. дол. кредитів за один місяць спільної роботи з Європейським банком реконструкції і розвитку у рамках Української програми підвищення енергоефективності (UKEEP), повідомили УНІАН у прес-службі українського банку.

Як повідомляється, проекти дозволяють кільком позичальникам-сільгосппідприємствам скоротити споживання енергоносіїв більш ніж на 50%, що підвищить їх стійкість до коливань цін на енергоресурси і зміцнить конкурентоспроможність.

Наприклад, одне з підприємств Донецької області замінило старі самоскиди на нові зерновози більшої вантажопідйомності і з меншою витратою палива. Проект загальною вартістю 2,25 млн дол. тільки за рахунок економії палива окупиться для підприємства за п'ять років. Ще один позичальник, сільськогосподарське підприємство у м. Вінниці, замінило старі автопоїзди на нові тягачі і напівпричепи. Інвестиція у розмірі 426 тис. дол. дозволяє компанії нині щорічно економити 109 тис. дол.

«Понад десять інших проектів з підвищення енергоефективності на даний момент перебувають у процесі розгляду. Це свідчить про актуальність інвестування в енергоефективні технології», — наводяться у повідомленні слова керівника програми UKEEP Ільяни Шмательки. За її словами, у рамках програми фінансуватимуться проекти не лише з модернізації, розширення виробництва і установки енергоефективного обладнання, а й також проекти модернізації комерційних будівель, проекти з використанням біомаси, установки сонячних панелей для гарячого водопостачання тощо.

Довідка УНІАН. Програма UKEEP заснована Європейським банком реконструкції і розвитку у 2007 році з метою підтримки українських підприємств, які інвестують в енергозберігаючі технології і альтернативні види палива. За період діяльності програми через банки-партнери було профінансовано 77 проектів на загальну суму близько 160 млн дол. Наприкінці 2013 року рада ЄБРР затвердила нову кредитну лінію (Програму фінансування розвитку стійкої енергетики) у розмірі 100 млн дол., тим самим продовживши UKEEP до 2016 року.