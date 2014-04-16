Головний інженер «Укртрансгазу» очолив компанію

Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було прийнято на загальних зборах акціонерів «Укртрансгазу» 14 квітня 2014 року. Посаду головного інженера Лохман обіймав впродовж останніх п'яти років.

Також у повідомленні наголошується, що з поста глави компанії був звільнений Валерій Ясюк, який тиждень тому подав у відставку.

Як раніше повідомляв УНІАН,екс-глава держкомпанії «Чорноморнафтогаз» Валерій Ясюк 5 березня 2014 року очолив компанію «Укртрансгаз, оператора газотранспортної системи України. Однак через два дні він був відсторонений Генпрокуратурою за підозрою в участі у закупівлі так званих «вишок Бойка».

Згідно з повідомленням «Укртрансгазу», Генеральна прокуратура України визнала колишнього голову держкомпанії «Чорноморнафтогаз» Валерія Ясюка не причетним до будь-яких корупційних дій.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».