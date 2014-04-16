Україна розпочала поставки газу через Польщу з максимальних обсягів

Національна компанія "Нафтогаз України" за перший день поновлених поставок газу з Європи через територію Польщі (15 квітня) імпортувала близько 3,9 млн кубометрів газу, що становить майже максимально можливі обсяги (4 млн кубометрів газу), які можна прокачувати по інфраструктурі.

Про це свідчать дані польської компанії Gaz System, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з даними, заявка на сьогодні і завтра становить приблизно такі ж обсяги газу.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня німецька RWE оголосила про початок поставок газу через Польщу за контрактом з "Нафтогазом", у рамках якого може поставити Україну до 10 млрд кубометрів "блакитного палива".

Українська влада хоче купити в Європі до 25 млрд кубометрів газу, які мають намір імпортувати також через Угорщину та Словаччину.

У квітні міністр енергетики України Юрій Продан оцінював обсяг імпорту газу в цьому році на рівні 27-33 млрд кубометрів.

Держкомпанія Gaz System, яка управляє польською газотранспортною системою, раніше відзначала, що не може забезпечити стабільність поставок через єдино можливий для цієї мети пункт "Хермановице", і тому фактичний обсяг за підсумками року може бути меншим за того, що в деякі дні поставки будуть неможливі.