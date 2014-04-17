У Криму загострилася бензинова криза - Росія досі не може вирішити питання поставок

Запаси палива в Криму закінчуються. Поставок по залізниці зараз немає, перевезення бензину з материка на машинах обійдуться дуже дорого, що вплине на вартість палива, передає сайт "Новини Криму".

Виходом із ситуації є реалізація російського бензину. Однак як завозити його на півострів, постачальники не знають.

Нафтотрейдери сподіваються, що влада Криму протягом тижня зможе вирішити ці питання з Москвою, інакше паливної кризи не уникнути.

Читайте такожУ Криму знову штучно зміцнили курс рубля до гривніНа півострові палива залишилося менш, ніж на 10 днів. Тому вартість бензину на сімферопольських заправках зростає. Якщо ще недавно 92-й коштував 12 гривень, то зараз - більше 13 гривень, а вартість 95-го поступово наближається до 15 гривень за літр.