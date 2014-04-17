Ціни на нафту Brent близькі до максимуму шести тижнів на тлі ситуації в Україні

На світових торгах у четвер, 17 квітня, ціни на нафту Brent близькі до максимуму шести тижнів на тлі посилення напруженості в Україні і хороших прогнозів споживання нафти в США і Китаї, передає Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні вже подешевшали на $0,10 - до $109,50 за барель, піднявшись в середу до максимального з 4 березня позначки $110,36. Ф'ючерси на WTI з поставкою в травні подорожчали на $0,31 - до $104,07, в середу також досягнувши шеститижневого піку $104,99 за барель.

Підрозділи української армії, спрямовані Києвом на придушення збройного проросійського повстання на сході, намагаються пробитися до місць призначення. У четвер у Женеві пройдуть переговори з українського питання між міністрами закордонних справ Росії, України, США і Євросоюзу.

Як вважають аналітики, в ціни на нафту закладений ризик, пов'язаний з Україною. Крім того, вартість нафти зростає на тлі позитивних прогнозів споживання палива в США і Китаї.

Зростання економіки Китаю в першому кварталі сповільнилося до 7,4 відсотка - мінімального темпу за 18 місяців - з 7,7 відсотка в четвертому кварталі, але результат виявився краще прогнозу аналітиків в 7,3 відсотка. Промислове виробництво в США в березні зростало швидше, ніж припускали аналітики.

Голова ФРС США Джанет Йеллен підкреслила важливість м'якої грошово-кредитної політики в умовах низької інфляції і повільного зростання економіки.