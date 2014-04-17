Болгарія демонтувала труби "Південного потоку"

Болгарія демонтувала на своїй території труби нафтопроводу "Південний потік" з першим зварним швом. Про це пише болгарське видання "Биволъ", передає РБК-Україна.

"Це сталося після того, як Європарламент вирішив, що проект "Південний потік" не має реалізовуватися", - відзначає видання і викладає фотографії, як було до і що стало після демонтажу труб.

Перший зварний шов як символ початку будівництва російського газопроводу через територію Болгарії зробили в жовтні 2013 року за участю представників російської компанії "Газпром".

17 квітня Європарламент має намір розглянути резолюцію, яка передбачає припинення реалізації проекту "Південний потік". Її підготували представники Європейської народної партії, європейських соціалістів, лібералів, "зелених" і консерваторів.

"Південний потік" (South Stream) - російсько-італійсько-французько-німецький проект газопроводу, який повинен був пройти по дну Чорного моря з Анапського району в болгарський порт Варну. Далі його дві гілки пройдуть через Балканський півострів до Італії та Австрії, хоча їх точні маршрути поки не затверджені. Будівництво газопроводу почалося 7 грудня 2012 р. і за планом повинні були закінчитися в 2015 р.

Планована потужність "Південного потоку" - 63 млрд кубометрів газу на рік. Оціночна вартість проекту - 16 млрд євро.

"Південний потік" створювався для диверсифікації поставок російського природного газу до Європи і зниження залежності постачальників і покупців від країн-транзитерів, зокрема від України і Туреччини. "Південний потік" вважався конкурентним проектом до запланованого газопроводу "Набукко", який повинен пройти прямо до Європи південніше Росії і який підтримують Євросоюз і США.